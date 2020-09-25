Нынешнее состояние здоровья Навального, который прошел лечение в немецкой клинике "Шарите", вызывает веские сомнения в версии Запада о его "отравлении". Журналисты ФАН назвали пять правдоподобных версий случившегося с блогером.

Алексей Навальный и созданный им "Фонд борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) в последнее время столкнулись с большим количеством скандалов из-за крупных финансовых долгов, пишет Федеральное агентство новостей.

К примеру, в рамках суда с "Московским школьником" по делу о клевете ФБК Навальный и Любовь Соболь задолжали 88 миллионов рублей. Ни одна из махинаций Навального с целью избежать выплаты долга не сработала. Кроме того, в августе петербургский предприниматель Евгений Пригожин полностью выкупил долг ФБК у "Московского школьника", тем самым сделав Навального и Соболь своими личными должниками.

Таким образом, история с "отравлением" стала единственным способом блогера скрыться на территории других стран и избежать ответственности. Также инцидент мог стать выгодным соратникам Навального из ФБК, с которыми у него неоднократно возникали конфликты.

Еще одной версией произошедшего могла стать необходимость блогера вернуть себе популярность и получить поддержку после ряда поражений. Незаконные митинги и провокации не помогли Навальному дестабилизировать ситуацию в России. Кроме того, личные амбиции блогера и стремление подставить своих западных кураторов тоже могли сыграть с ним злую шутку.

Не стоит отбрасывать и первоначальную версию об обострениях хронических болезней блогера из-за употребления алкоголя и антидепрессантов во время поездки по Сибири.

Однако западные страны упорно игнорируют любые веские доводы, настаивая на "отравлении" Навального "Новичком". Это указывает лишь на то, что за рубежом пытаются использовать блогера с целью развития информационной войны против России и вмешательства во внутренние дела страны.