Блогер Алексей Навальный исторически скрывает источники своего финансирования, заявил журналист Армен Гаспарян.

Координатор штабов Навального Леонид Волков не смог дать внятного ответа на вопрос корреспондента Deutsche Welle о том, кто поможет оплатить дорогостоящее лечение блогера в "Шарите". Публицист Армен Гаспарян убежден, что такое поведение объясняется закрытой системой финансирования ФБК.

По словам Волкова, присвоение Навальному статуса "гостя" канцлера ФРГ Ангелы Меркель обеспечивает ему повышенный уровень безопасности и иные "мероприятия, связанные с его пребыванием". Он отметил, что самолет для транспортировки Навального из Омска оплатил Борис Зимин, а клиника "Шарите" еще не выставила счет.

"Я примерно представляю себе, каким он будет, там не будет ничего такого уж страшного, но мы так или иначе эти средства сможем собрать", — сказал Волков.

По мнению Гаспаряна, такие неточные формулировки связаны с привычкой Навального "скрывать вообще все".

"ФБК скрывает вообще всё. ФБК, господин Навальный исторически скрывают источник своего финансирования. Это данность", — сказал он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Проживающий в Германии политолог Александр Сосновский обратил внимание, что, согласно немецким законам, частные лица не смогут оплатить лечение больного, в связи с чем расходы на реабилитацию российского блогера Алексея Навального автоматически ложатся на плечи граждан ФРГ.