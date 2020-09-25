Политолог рассказал о лечении Навального на деньги налогоплательщиков ФРГ
Блогер Алексей Навальный исторически скрывает источники своего финансирования, заявил журналист Армен Гаспарян.
Координатор штабов Навального Леонид Волков не смог дать внятного ответа на вопрос корреспондента Deutsche Welle о том, кто поможет оплатить дорогостоящее лечение блогера в "Шарите". Публицист Армен Гаспарян убежден, что такое поведение объясняется закрытой системой финансирования ФБК.
По словам Волкова, присвоение Навальному статуса "гостя" канцлера ФРГ Ангелы Меркель обеспечивает ему повышенный уровень безопасности и иные "мероприятия, связанные с его пребыванием". Он отметил, что самолет для транспортировки Навального из Омска оплатил Борис Зимин, а клиника "Шарите" еще не выставила счет.
"Я примерно представляю себе, каким он будет, там не будет ничего такого уж страшного, но мы так или иначе эти средства сможем собрать", — сказал Волков.
По мнению Гаспаряна, такие неточные формулировки связаны с привычкой Навального "скрывать вообще все".
"ФБК скрывает вообще всё. ФБК, господин Навальный исторически скрывают источник своего финансирования. Это данность", — сказал он в беседе с Федеральным агентством новостей.
Проживающий в Германии политолог Александр Сосновский обратил внимание, что, согласно немецким законам, частные лица не смогут оплатить лечение больного, в связи с чем расходы на реабилитацию российского блогера Алексея Навального автоматически ложатся на плечи граждан ФРГ.