Жители Пальмиры получили 880 продуктовых наборов от российских военных

Российские военные, продолжая помогать сирийским коллегам вести борьбу с террористами, не забывают и о мирных акциях. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон привезли в Пальмиру гуманитарный груз.

Некогда захваченная террористами Пальмира возвращается к мирной жизни, но жители города пока нуждаются в поддержке, которую им оказывают российские военные. Федеральное агентство новостей сообщает, что 24 и 25 сентября российскими военными были проведены две гуманитарные акции в Пальмире, в ходе которых сирийцы получили 880 продуктовых наборов.

Местные власти собрали сведения о наиболее нуждающихся пальмирцах, чтобы они в первую очередь получили продовольственные наборы. Всего же за 25 сентября, как сообщается в информационном бюллетене ЦПВС, российские военные раздали 2200 продуктовых наборов в пяти населенных пунктах Сирийской Арабской Республики.