Посол Франции обсудил с замглавой МИД РФ ситуацию в Ливии

Ливийский кризис является одной из ключевых проблем региональной и международной политики. У России и Франции есть общий взгляд на проблему, которую французский посол в Москве Пьер Леви обсудил с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

Необходимость налаживания устойчивого процесса политического урегулирования ситуации в Ливии подтвердили в ходе переговоров 25 сентября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Франции в Москве Пьер Леви. Как отмечается в сообщении для СМИ, опубликованном на официальном сайте МИД РФ, встреча состоялась по инициативе французской стороны.

Леви и Богданов сделали акцент в безусловную необходимость соблюдения всеми сторонами ливийского кризиса режима прекращения огня и соблюдения принципов политического урегулирования, сформулированных на конференции в Берлине. Россия будет приветствовать любые инициативы, которые приведут к скорейшему восстановлению Ливии, о чем в интервью телеканалу Al Arabia 21 сентября сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.