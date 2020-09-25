Беглов подписал постановление о расширении полномочий Госстройнадзора

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга в рамках постановления губернатора города Александра Беглова получила дополнительные полномочия.

Подписанный Бегловым документ позволяет Госстройнадзору принимать уведомления, в которых говорится о планируемом сносе объектов капитального строительства, а также о завершении работ по сносу.

Уведомления можно будет подать в многофункциональные центры Петербурга, а также в центр оказания услуг для бизнеса. Ранее необходимые документы надо было направлять в администрацию того района, на территории которого планировался снос здания.