Американские стратегические бомбардировщики своим разворотом над Украиной после того, как они находились в боевой позиции по пуску ракет, подписали «майдановскому» строю смертный приговор, потому что Россия не допустит, чтобы из соседней страны исходила угроза.

Такое мнение в эфире передачи «На самом деле» агентства News Front высказал военный и политический эксперт из Израиля Яков Кедми, комментируя складывающуюся в мире ситуацию.

По словам Кедми, американцы никогда не понимали и не пытались понять Россию, они лишь пытались заставить ее соблюдать удобные им правила.

«Это в целом нормальная практика для Запада. В принципе, не важно о какой именно стране западного мира мы говорим — это может быть Германия, Франция, Великобритания. Вся их международная политика основывалась на оценке собственной силы», — объяснил израильский политолог.

Вся история развития западного мира демонстрирует, что эти страны всегда делали только то, что они могли сами. Если оказывалось, что они переоценили собственные силы, они меняли тактику.

«У них нет понимания «так нельзя» — только «так невозможно», — подчеркнул эксперт.

То, что сейчас происходит в Белоруссии, по мнению Якова Кедми, это результат процессов, длившихся все последние десятилетия. Нынешние события на Украине прорабатывались и подготавливались с 1991 года.

«Политика, которую провел Лукашенко — та же, что и у Кравчука. Тогда она казалась нормальной. То, что на Белоруссии дали идти под флагом БЧБ большая глупость. Но Лукашенко вел свою политику, надеясь, что, виляя между всеми, он сможет достичь успеха», — добавил политолог.

Стратегия Лукашенко, объяснил он, основывалась на мнении, что «Россия без Белоруссии не может», а значит Москва не оставит Минск без поддержки. Поэтому Лукашенко решил прибавить западную поддержку к той помощи, которую ему обеспечивает Россия, и был уверен, что справится с всем этим. Но, как оказалось, он не справился.

В заключение своего выступления Кедми прокомментировал недавний маневр американских стратегических бомбардировщиков B-52, которые развернулись над Украиной после того как заняли боевую позицию для выпуска ракет по России.