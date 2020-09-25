Российский Су-27 перехватил бомбардировщики ВВС США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват двух американских бомбардировщиков над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ в пятницу, 25 сентября.

Радарами были зафиксированы две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе России. Экипаж Су-27 идентифицировал их как стратегические бомбардировщики В-52Н Военно-воздушных сил США.

В НЦУО отметили, что после того, как американские самолеты развернулись от российских границ, истребитель Су-27 успешно вернулся на аэродром базирования. Весь полет истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.