Facebook грозит блокировка в РФ за цензуру в отношении россиян

Facebook продолжает блокировать российские аккаунты и, если модераторы не перестанут этого делать и не откажутся от тотальной цензуры, социальную сеть необходимо запретить в России, считает политолог Роман Романов.

Посольство РФ в США выпустило заявление, в котором призвало администрацию социальной сети прекратить дискриминацию российских пользователей. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян также призвала власти РФ "совершенно всерьез пригрозить запретить" работу американской соцсети на территории нашей страны, передает Федеральное агентство новостей.

Романов также согласился с данными высказываниями. Политолог отметил, что в последние годы Facebook превращается в средство пропаганды, а она не терпит альтернативных точек зрения и всегда придерживается одной, четко выверенной позиции.

"Facebook теперь модерирует новости, проверяет контент и может тебя легко заблокировать, если твоя точка зрения отличается от той, которая продвигается социальной сетью", — сообщил политический аналитик интернет-издания PolitRussia.

Администраторы Facebook "вырабатывают чистоту контента", им очень важно, чтобы как внутри самих США, так и в других государствах существовала только одна доминирующая позиция. Политолог отметил, что соцсеть должна поменять подход к работе с российскими пользователями и начать диалог с властями, иначе ее могут заблокировать в России.