Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:46   25 Сентября 2020
Политика

Аблец ушла с поста главы комитета по молодежной политике Петербурга

Аблец ушла с поста главы комитета по молодежной политике Петербурга

Юлия Аблец официально покинула должность председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественным организациями Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поставил свою подпись под соответствующим распоряжением 25 сентября. Временную замену Аблец уже нашли.

Комитет по молодежной политике Северной столицы она возглавляла с января прошлого года. На момент вступления в должность Аблец было всего 35 лет. Своей основной задачей на посту экс-глава комитета считала возвращение Санкт-Петербургу статуса кадровой столицы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#петербург #смольный #аблец

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...