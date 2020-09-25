Аблец ушла с поста главы комитета по молодежной политике Петербурга

Юлия Аблец официально покинула должность председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественным организациями Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поставил свою подпись под соответствующим распоряжением 25 сентября. Временную замену Аблец уже нашли.

Комитет по молодежной политике Северной столицы она возглавляла с января прошлого года. На момент вступления в должность Аблец было всего 35 лет. Своей основной задачей на посту экс-глава комитета считала возвращение Санкт-Петербургу статуса кадровой столицы.