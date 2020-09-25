МИД РФ усомнился в предъявляемых по инциденту с Навальным "уликах"

Предъявляемые России по инциденту с Навальным "улики" в Министерстве иностранных дел РФ назвали сомнительными с юридической точки зрения.

В МИД считают, что в сложившейся с российским блогером ситуации действия ФРГ были хорошо отлаженными, что наводит на подозрения. Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) пытаются использовать для попытки вмешательства во внутренние дела России, сообщили в ведомстве.

Техсекретариат ОЗХО превысил свой мандат, содействуя Германии в ситуации вокруг Навального, передает МИД РФ.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин сообщил о высокой активности Запада на фоне "дела Навального".