Беглов добился включения Петербурга в "дорожный" нацпроект

Решение о включении Санкт-Петербурга в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" согласовал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Соответствующий запрос направил губернатор города Александр Беглов.

Национальный проект подразумевает выделение средств из федерального бюджета. Беглов обратил внимание, что президент России Владимир Путин поручил до 2024 года увеличить до 85% количество региональных дорог, которые соответствуют всем требованиям. Однако достижение этой цели возможно при дополнительном финансировании, подчеркнул глава Петербурга. В городских бюджетах средств недостаточно. Хуснуллин инициативу поддержал.