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19:32   25 Сентября 2020
Экономика

Ставку налога для компаний с доходами выше 50 млн рублей могут повысить

Ставку налога для компаний с доходами выше 50 млн рублей могут повысить

В Совфеде предложили повысить налог на дивиденды организаций. С инициативой выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Политик подготовил официальное обращение на имя главы кабмина Михаила Мишустина. Данные изменения Кутепов объясняет необходимостью восполнения бюджета РФ в условиях коронавирусного кризиса.

"Предлагается предусмотреть повышение ставки налога для них (организаций —прим. ред.) при получении дохода в виде дивидендов свыше 50 млн рублей", — говорится в обращении.

Кроме того, подобная мера ускорит возможность реализации национальных проектов, на которые необходимо выделение средств из бюджета. Политик также приводит в пример регионы, которые имеют опасность недополучить до 8% своих доходов, чему виной в том числе будет увеличение расходов на 19% по итогам первого полугодия.

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Автор: Борис Нестеров
#дивиденды #налог #кутепов

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