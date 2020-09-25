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19:31   25 Сентября 2020
Общество

Тихановская обсудила с зампомощника госсекретаря США события в Белоруссии

Тихановская обсудила с зампомощника госсекретаря США события в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с зампомощника госсекретаря США и обсудила с ним "возможные пути выхода из кризиса".

Встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и зампомощника госсекретаря США была посвящена текущим событиям в Республике Беларусь, а также в рамках встречи обсуждалось возможное участие США, ЕС и РФ в диалоге по выборам в республике, сообщили в пресс-службе бывшего кандидата в президенты Белоруссии.

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Автор: Яна Либерман
#сша #рф #оппозиция #белоруссия #александр лукашенко #координационный совет #светлана тихановская

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