Тихановская обсудила с зампомощника госсекретаря США события в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с зампомощника госсекретаря США и обсудила с ним "возможные пути выхода из кризиса".

Встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и зампомощника госсекретаря США была посвящена текущим событиям в Республике Беларусь, а также в рамках встречи обсуждалось возможное участие США, ЕС и РФ в диалоге по выборам в республике, сообщили в пресс-службе бывшего кандидата в президенты Белоруссии.