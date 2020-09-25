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19:26   25 Сентября 2020
Политика

Власти Севастополя вынуждены отказаться от переброски воды из Крыма

Власти Севастополя вынуждены отказаться от переброски воды из Крыма

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что вынужден был отказаться от проекта подачи воды в город из реки Коккозка в Крыму из-за негативной реакции общественности. Об этом он рассказал в эфире телеканала СТВ.

Развожаев подчеркнул, что в настоящее время власти города работают над альтернативными вариантами водоснабжения. По словам севастопольского губернатора, потери воды в городе составляют 40 процентов. Он подчеркнул, что сейчас ситуация с водой в регионе является довольно тяжелой.

В 2014 году Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, построенного в прошлом веке. Именно по нему до воссоединения полуострова с РФ Киев снабжал Крым водой.

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Автор: Илья Романович
#крым #севастополь #вода

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