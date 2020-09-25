Власти Севастополя вынуждены отказаться от переброски воды из Крыма

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что вынужден был отказаться от проекта подачи воды в город из реки Коккозка в Крыму из-за негативной реакции общественности. Об этом он рассказал в эфире телеканала СТВ.

Развожаев подчеркнул, что в настоящее время власти города работают над альтернативными вариантами водоснабжения. По словам севастопольского губернатора, потери воды в городе составляют 40 процентов. Он подчеркнул, что сейчас ситуация с водой в регионе является довольно тяжелой.

В 2014 году Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, построенного в прошлом веке. Именно по нему до воссоединения полуострова с РФ Киев снабжал Крым водой.