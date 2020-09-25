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19:22   25 Сентября 2020
Политика

Пушков уверен, что Charlie Hebdo пойдет на все ради признания

Пушков уверен, что Charlie Hebdo пойдет на все ради признания

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что авторы журнала Charlie Hebdo готовы пойти на все ради признания. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, сотрудникам издания хочется доказать, что они ценой своих жизней защищают свободу слова и самовыражения. Однако, напомнил сенатор, именно авторы Charlie Hebdo выпускали материалы, оскорбляющие пророка Мухаммеда, издевались над христианами и публиковали глумливые рисунки падающего над Синаем российского самолета.

"Его руководители готовы идти на все и рисковать жизнями своих сотрудников?" — задал вопрос член СФ.

Ранее Пушков назвал невиданным событием введение личных санкций в отношении главы Белоруссии.

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Автор: Ирина Большунова
#совфед #пушков #charlie hebdo

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