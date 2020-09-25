Пушков уверен, что Charlie Hebdo пойдет на все ради признания

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что авторы журнала Charlie Hebdo готовы пойти на все ради признания. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, сотрудникам издания хочется доказать, что они ценой своих жизней защищают свободу слова и самовыражения. Однако, напомнил сенатор, именно авторы Charlie Hebdo выпускали материалы, оскорбляющие пророка Мухаммеда, издевались над христианами и публиковали глумливые рисунки падающего над Синаем российского самолета.

"Его руководители готовы идти на все и рисковать жизнями своих сотрудников?" — задал вопрос член СФ.

Ранее Пушков назвал невиданным событием введение личных санкций в отношении главы Белоруссии.