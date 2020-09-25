Европа призвала Зеленского не ждать благотворительности для Украины

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил президента Украины Владимира Зеленского не надеяться на ЕС как на благотворительную организацию или банкомат для снятия денег.

Об этом Жозеп Боррель заявил по итогам своего визита в украинскую столицу, о чем сообщается на официальном интернет-ресурсе Евросоюза.

Несмотря на то, что проблемы Киева остаются на повестке ЕС, не стоит воспринимать Евросоюз как благотворительную организацию или банкомат для снятия денег, отметил Жозеп Боррель. Он добавил, что Украине следует предпринять немало усилий, чтобы получить выгоду от торговли с государствами Европы. Также Боррель заключил, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не полностью оправдывает ожидания политиков ЕС.