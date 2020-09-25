Джабаров: США пытаются переложить на КНР вину в пандемии COVID-19

Очередные обвинения со стороны США в адрес ВОЗ и КНР в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прозвучали на заседании Совбеза ООН. Российский сенатор Владимир Джабаров считает, что Штаты ведут информационную войну против КНР.

Нападки на ВОЗ и КНР с обвинениями о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 Вашингтон стал выдвигать еще в начале пандемии. Российский сенатор Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом издания iReactor напомнил, что в свое время президент США Дональд Трамп даже назвал новый коронавирус китайским.

"Не секрет, что американцы, по сути, развязали информационную войну против Китая. Американцы обвинили Китай в сокрытии от США этого вируса, хотя Китай ничего не скрывал", — подчеркнул сенатор.

Собеседник издания напомнил, что Китайская Республика первой забила тревогу и оперативно делилась всей информацией. Нападки на ВОЗ со стороны США также несостоятельны, но Вашингтон не хочет признать свою вину в катастрофической ситуации.

"Они пытаются переложить ответственность за это на Китай, на ВОЗ, на кого угодно в мире, кроме самих себя. Это недобросовестное отношение к делу, и оно путает многие страны, которые в итоге вместо того, чтобы объединять свои усилия, начинают искать виноватых", — сказал Джабаров.

В целом же сенатор считает, что в США накопилось много внутренних проблем, но вместо того, чтобы их решать, Вашингтон ищет виновников за пределами страны. Отсюда и все эти заявления о вмешательстве в выборах или о сокрытии информации о COVID-19.