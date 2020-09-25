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19:08   25 Сентября 2020
Общество

Беглов присвоил Анне Ковальчук звание народного артиста

Беглов присвоил Анне Ковальчук звание народного артиста

Артистка Анна Ковальчук получила звание "Народный артист" из рук главы Санкт-Петербурга Александра Беглова во время праздничного мероприятия в Смольном.

Во время церемонии актриса призналась в безграничной любви Театру имени Ленсовета и поблагодарила зрителей за поддержку, сообщают "Невские Новости".

Зрителям Ковальчук знакома по работе в популярных сериалах "Тайны следствия", "Адмиралъ". Особую известность актрисе принесла работа в кинокартине "Мастер и Маргарита". Многие годы артистка является ведущим мастером петербургского академического Театра имени Ленсовета.

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Автор: Кристина Мокроусова
#беглов #ковальчук #народный артист

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