Беглов присвоил Анне Ковальчук звание народного артиста

Артистка Анна Ковальчук получила звание "Народный артист" из рук главы Санкт-Петербурга Александра Беглова во время праздничного мероприятия в Смольном.

Во время церемонии актриса призналась в безграничной любви Театру имени Ленсовета и поблагодарила зрителей за поддержку, сообщают "Невские Новости".

Зрителям Ковальчук знакома по работе в популярных сериалах "Тайны следствия", "Адмиралъ". Особую известность актрисе принесла работа в кинокартине "Мастер и Маргарита". Многие годы артистка является ведущим мастером петербургского академического Театра имени Ленсовета.