Вскрытие показало настоящую причину смерти дочери актера Конкина

Софии Конкиной не стало в ночь с 23 на 24 сентября. Ее тело нашли в бассейне фитнес-центра. После вскрытия стала известна настоящая причина смерти 32-летней дочери заслуженного артиста РФ Владимира Конкина.

Вскрытие показало, что причиной смерти Конкиной стало утопление. На теле наследницы актера не были обнаружены следы травм или физических повреждений. Об этом пишет "Пятый канал".

Родственники погибшей не верят в то, что Конкина могла захлебнуться. С их слов, девушка профессионально занималась плаванием и не страдала от каких-либо хронических заболеваний. Очевидцы сообщают, что Конкина появилась в фитнес-центре пьяной. Управляющая спортивного комплекса видела, как дочь знаменитого актера тошнило красным вином. Кроме того, в сумке погибшей были найдены пробка от бутылки и штопор.

Новости о смерти Софии Конкиной появились утром 24 сентября. Она ушла на тренировку в бассейн и не вернулась. О том, что Конкина находится в реанимации, близкие узнали 23 сентября. Врачам не удалось спасти наследницу актера, у которой осталась 11-летняя дочь.