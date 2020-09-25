Вассерман назвал слежку Украины «ВКонтакте» попыткой очиститься от русских

На Украине пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» будут ставить на учет в полиции. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Украинские власти пообещали проблемы с полицией пользователям «ВКонтакте» Специальные органы разрабатывают систему киберзащиты, позволяющую отслеживать пользователей «ВКонтакте» и других запрещённых ресурсов. Соцсеть поспешила ответить на это заявление.https://t.co/A1hRYQ98aW pic.twitter.com/KwPZmKSn8n — Rozetked (@rozetked) September 25, 2020

Политик напомнил, что «ВКонтакте» заблокирована на территории страны по решению властей. В дальнейшем отслеживать будут тех лиц, которые, несмотря на запрет, продолжают пользоваться российской онлайн-платформой для общения.

«Это должна быть и их [пользователей] ответственность. Зачем они это делают, и для чего они это делают. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами», — сказал Данилов.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с «Политикой Сегодня» подобному шагу от украинского руководства не удивился. Киев всячески старается отвергать тот факт, что украинцы — неотъемлемая часть русского народа, говорит знаток.

«Так ведь Украина отказывает своим гражданам во всех правах. Право на разговор в интернете — не исключение», — заявил Вассерман.

Кроме того, собеседник агентства на протяжении многих лет говорит о том, что понять принципы политики Украины невозможно, если рассматривать ее как отдельную страну, а украинцев — как отдельный народ.

«Несмотря на полуторавековые усилия украинизаторов, украинцы все еще остаются русскими, что изрядно ограничивает свободу капризов их руководителей. Вся политика украинского руководства нацелена на то, чтобы превратить русское большинство граждан украинцев в нерусских, если повезет в антирусских», — утверждает эксперт.

Если учитывать эти факты, то все странности украинской политики легко расшифровываются, продолжает Вассерман. Наряду с запретом российских социальных сетей с недавних пор существует и постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, включая русский. Его в марте подписал президент страны Владимир Зеленский.

«Все это нацелено именно на очищение украинцев от всех остальных русских. Незачем удивляться, что какое-то из прав граждан Украины нарушено. Но русское большинство граждан государства так и останется бесправным, угнетаемым и испытывающим разнобезобразные издевательства над собою, пока не осознает, что оно большинство, что оно русское. Это вопрос, где накручено очень много всяких нелепиц», — подытожил Вассерман.

В мае 2017 года власти Украины на три года запретили доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru. В том же месяце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет работы российских сайтов и социальных сетей до 2023 года в рамках санкций.

Зеленский продлил запрет на российские соцсети Во время предвыборной кампании к запрету он относился скептически https://t.co/jpjtYQjaCM pic.twitter.com/sYQhvhSDot — @kpru (@kpru) May 15, 2020

Впрочем, в сентябре «ВКонтакте» сообщила, что мобильным приложением на территории Украины можно пользоваться без ограничений, поскольку разработчики улучшили работу прокси. Это позволило гражданам страны получить доступ без подключения VPN. На днях СНБО подтвердил, что мобильное приложение соцсети доступно в стране.

Сегодня заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что Крым невозможно вернуть силовым путем. По его словам, необходимо продолжать активное сотрудничество с мировыми лидерами и усиливать санкции против России. Последние, продолжил Кривонос, призваны поставить Москву перед выбором: отдать Крым или «остаться без штанов».

Кривовнос: Вести войну на Донбассе и в Крыму Украина не потянетhttps://t.co/TYXXoUr9wm — VESTI (@vesti) September 25, 2020

В разговоре с «Политикой Сегодня» крымский политолог Владимир Джаралла назвал угрозы со стороны Сергея Кривоноса пустым бредом и влажными фантазиями. Кроме того, он оценил шансы международной платформы Киева решить ситуацию с полуостровом.