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18:50   25 Сентября 2020
Экономика

Госдума внесла предложение о нулевой ставке НДФЛ для россиян с низким доходом

Госдума внесла предложение о нулевой ставке НДФЛ для россиян с низким доходом

Граждан России с доходом ниже 20 тыс. рублей в месяц могут освободить от подоходного налога по предложению Госдумы.

Фракция ЛДПР предложила внести поправку о нулевой ставке НДФЛ для граждан России, чей ежемесячный доход составляет менее 20 тыс. рублей, заявил замруководителя фракции, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью NEWS.ru.

Ранее Правительство РФ внесло законопроект о повышении налога на доходы богатого слоя населения страны. В соответствии с этим законом, граждане с доходом свыше пяти млн будут облагаться налогом в 15% вместо обычных 13%. Наряду с этим, по мнению парламентария, при увеличении финансовой нагрузки на богатых, нужно снизить нагрузку на бедных.

Глава думского комитета по труду и соцполитике отмечает несправедливость удерживания подоходного налога в размере 13% у россиян, чей доход находится на уровне минимального размера месячной оплаты труда, а именно, составляет не больше 12 тыс. рублей.

Нилов также обратил внимание на расчеты фракции ЛДПР, согласно которым МРОТ на сегодняшний день должен составлять как минимум 20 тысяч рублей.

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Автор: Руслан Неглинный
#подоходный налог #поддержка россиян #ставка ндфл

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