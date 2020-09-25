Эксперты не нашли следов алкоголя в крови погибшей дочери Конкина

Директор артиста Владимира Конкина Елена Переселени передала журналистам заявление адвоката артиста, согласно которому в крови погибшей Софии Конкиной не было обнаружено следов алкоголя.

В скором времени семья получит документы, после чего будет готова дать развернутый комментарий прессе по произошедшей в фитнес-клубе трагедии, заявила РЕН ТВ Елена Переселени.

Ранее криминалистами была названа причина смерти дочери артиста — утопление. Также специалистами не было зафиксировано на теле Конкиной следов побоев, ушибов.

32-летняя София Конкина потеряла сознание, когда плавала в бассейне одного их московских фитнес-клубов. Ее экстренно госпитализировали, несколько часов женщина провела на аппарате ИВЛ, однако медикам не удалось ее спасти.