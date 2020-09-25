Генерал армии Герасимов отметил рост активности НАТО вблизи России

Военная активность НАТО вблизи российских границ с одновременными заявлениями об агрессивности России явно противоречат друг другу. На этот парадокс указал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Масштабные военные учения "Кавказ-2020" завершились брифингом, на котором выступил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Как сообщает РИА Новости, генерал Герасимов назвал ложью заявления западных политиков об агрессивности России.

В подтверждение своих слов он указал на то, что Минобороны РФ намеренно перенесло практические учения вглубь страны, то есть подальше от границ стран НАТО, в то время, как Альянс ведет активную военную деятельность всего в 20-30 км от российских границ.