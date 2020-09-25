Титов рассказал о происходящем в отеле в день "отравления" Навального

Члены делегации Партии роста видели сторонников Алексея Навального в гостинице в Томске, однако самого блогера там уже не было. Об этом сообщил глава партии Борис Титов.

Титов прибыл в Томск 20 августа для оказания поддержки кандидату Елене Ульяновой, которая баллотировалась на выборах в городскую думу. Члены партии заселились в номер в отеле Xander около 9 утра. В лобби они видели "участников команды ФБК (признан иноагентом в РФ)", главы "Фонда борьбы с коррупцией" Навального с ними не было.

"О том, что случилось с Алексеем, узнали еще в аэропорту. А когда приехали в гостиницу, поняли, что это та самая гостиница. Пока переодевались, собирались командой, обзванивали штабы, еще томские друзья подъезжали, конечно, какое-то время провели в лобби и на улице", — отметил Титов в интервью РБК.

24 сентября глава отдела расследований ФБК Мария Певчих во время эфира на YouTube-канале "Навальный LIVE" заявила, что в день "отравления" Навального видела в отеле Титова. По ее мнению, это было "самым странным обстоятельством" в тот день. Примечательно, что Певчих находилась в номере блогера после произошедшего и даже "собирала улики", которые незаконно вывезла в Германию.

Сама Певчих попыталась отвести подозрения от еще одного представителя ФБК Владимира Ашуркова, которого СМИ назвали вероятным организатором "отравления" блогера, писал ФАН.