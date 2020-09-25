МО РФ перевело "Кавказ-2020" вглубь страны, чтобы не провоцировать НАТО

Масштабные военные учения "Кавказ-2020" с участием 80 тысяч военнослужащих намеренно проводились вдали от границ стран НАТО. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов объяснил это заботой о сохранении спокойствия в Европе.

Военные учения "Кавказ-2020", которые проводятся на юге России с 21 по 26 сентября, охватывают огромную территорию от Черного моря до Каспийского. Как сообщает РИА Новости, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге заявил, что Министерство обороны РФ взяло курс на снижение напряженности в Европе. По этой причине, объяснил он, и было принято решение провести масштабные практические учения вдали от границ стран НАТО.