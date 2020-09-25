Пашаев пообещал назвать заказчика уголовных дел против него

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что назовет имена тех, кто "копает" против него, после проверки СК.

Вбросы о возбуждении уголовных дел направлены на усугубление положения Михаила Ефремова. Их авторы пытаются показать всем, что артиста защищает аферист, заявил Пашаев.

Также адвокат отметил, что был рад организованной СК проверке против него. Она, по словам Пашаева, докажет, что вся информация об уголовных делах против него недостоверна, передает телеканал "360".

Тех, кто стоит за созданием фейков, защитник пообещал назвать через некоторое время после того, как станут известны результаты проверки Следственного комитета.