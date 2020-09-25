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17:53   25 Сентября 2020
Общество

Российским кинотеатрам запретят закрывать залы на ключ во время сеанса

Российским кинотеатрам запретят закрывать залы на ключ во время сеанса

Двери залов в российских кинотеатрах запретят закрывать на ключ во время сеанса. Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ официально начнет действовать с 1 января 2021 года. В постановлении "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" также уточняется, что запирать на ключ запрещается не только входные двери, но и те, что предназначены для эвакуации.

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Автор: Василий Пименов
#россия #запрет #кинотеатры

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