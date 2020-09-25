Уборщицу из-под Костромы номинировали на Нобелевскую премию мира

Кандидатуру уборщицы Марины Удгодской, которая прославилась из-за победы на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения, выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Номинация женщины стала результатом журналистского эксперимента сотрудников издания "МК". На фоне громких новостей о выдвижении тех или иных личностей на престижную награду работники СМИ решили узнать, насколько легко попасть в список номинантов на Нобелевскую премию мира. В результате им удалось в режиме онлайн зарегистрировать кандидатуру Удгодской.

Журналисты поздравили главу администрации Повалихинского сельского поселения с номинацией, отметив, что для нее это будет второй большой сюрприз после недавней победы на выборах.