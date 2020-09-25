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17:36   25 Сентября 2020
Общество

Россияне рассказали, готовы ли они привиться от коронавируса перед поездкой

Россияне рассказали, готовы ли они привиться от коронавируса перед поездкой

Сделать прививку от коронавируса перед поездкой за рубеж не готовы 60% россиян. Данные опроса предоставил сервис "Туту.ру".

Специалисты выяснили, что среди 2120 пользователей 41% откажется от путешествия, а еще 20% попробуют обойти систему, чтобы все-таки отправиться за границу без прививки. Также 19% респондентов готовы пройти вакцинацию, 18% ответили, что решение будет зависеть от качества препарата от коронавируса, передает РИА Новости.

Рост числа новых случаев коронавируса произошел в Москве 25 сентября. Мэр столицы Сергей Собянин советовал пенсионерам соблюдать режим самоизоляции, а столичным компаниям — вернуть работников на "удаленку", сообщает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#россия #прививки #коронавирус

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