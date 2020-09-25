Россияне рассказали, готовы ли они привиться от коронавируса перед поездкой

Сделать прививку от коронавируса перед поездкой за рубеж не готовы 60% россиян. Данные опроса предоставил сервис "Туту.ру".

Специалисты выяснили, что среди 2120 пользователей 41% откажется от путешествия, а еще 20% попробуют обойти систему, чтобы все-таки отправиться за границу без прививки. Также 19% респондентов готовы пройти вакцинацию, 18% ответили, что решение будет зависеть от качества препарата от коронавируса, передает РИА Новости.

Рост числа новых случаев коронавируса произошел в Москве 25 сентября. Мэр столицы Сергей Собянин советовал пенсионерам соблюдать режим самоизоляции, а столичным компаниям — вернуть работников на "удаленку", сообщает телеканал "360".