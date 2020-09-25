ФБР не подтвердило "отравление" Владимира Кара-Мурзы

ФБР не смогло подтвердить факт отравления Владимира Кара-Мурзы. Несмотря на привлечение крупнейшей лаборатории США, специализирующейся на оружии массового поражения, прямых доказательств факта отравления найти не удалось.

К расследованию мог иметь отношение глава ФБР Кристофер Рэй. Единственное, что смутило экспертов — повышенный уровень бария в одном из анализов мочи. Однако результаты этого анализа не показали "токсикологически значимых результатов", передает RT.

Предполагаемое отравление Владимира Кара-Мурзы произошло 26 мая 2015 года. Он заявил, что считает это "местью за свою политическую активность". Спустя два года инцидент повторился.

Федеральное агентство новостей сообщало, что российская оппозиция использует инциденты с Владимиром Кара-Мурзой-младшим, чтобы добиться введения новых санкций США против РФ и подготовить площадку для вмешательства во внутренние дела страны.