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17:15   25 Сентября 2020
Происшествия

ФБР не подтвердило "отравление" Владимира Кара-Мурзы

ФБР не подтвердило "отравление" Владимира Кара-Мурзы

ФБР не смогло подтвердить факт отравления Владимира Кара-Мурзы. Несмотря на привлечение крупнейшей лаборатории США, специализирующейся на оружии массового поражения, прямых доказательств факта отравления найти не удалось.

К расследованию мог иметь отношение глава ФБР Кристофер Рэй. Единственное, что смутило экспертов — повышенный уровень бария в одном из анализов мочи. Однако результаты этого анализа не показали "токсикологически значимых результатов", передает RT.

Предполагаемое отравление Владимира Кара-Мурзы произошло 26 мая 2015 года. Он заявил, что считает это "местью за свою политическую активность". Спустя два года инцидент повторился.

Федеральное агентство новостей сообщало, что российская оппозиция использует инциденты с Владимиром Кара-Мурзой-младшим, чтобы добиться введения новых санкций США против РФ и подготовить площадку для вмешательства во внутренние дела страны.

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Автор: Юлия Яковлева
#фбр #отравление #Владимир Кара-Мурза

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