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17:10   25 Сентября 2020
Общество

Курс доллара поднялся выше отметки в 78 рублей

Курс доллара поднялся выше отметки в 78 рублей

Впервые со 2 апреля курс доллара к рублю перешагнул отметку в 78 рублей.

Московская биржа зафиксировала повышение курса доллара по отношению к рублю. Впервые со 2 апреля курс американской валюты превысил 78 рублей.

Укрепление валюты США началось на мировых финансовых рынках еще в среду, 23 сентября, чему способствовали приближение выборов президента США, а также опасения в связи с новой волной коронавируса в мире и последующими карантинами.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #рф #доллар #курс валют #Рынок валют

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