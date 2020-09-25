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16:56   25 Сентября 2020
Общество

Королева Елизавета II станет прабабушкой в десятый раз

Королева Елизавета II станет прабабушкой в десятый раз

Внучка Елизаветы II готовится к появлению первенца. Стало известно, что принцесса Евгения беременна.

Принцесса Евгения, которая приходится королеве Елизавете II внучкой, ждет ребенка. Таким образом, королева Великобритании станет прабабушкой в десятый раз.

В своем официальном аккаунте в Instagram Евгения опубликовала серию снимков, на одном из которых изображены детские пинеточки. В описании к фото принцесса написала, что они с супругом Джеком ждут первенца. Появление малыша на свет запланировано на следующий 2021 год.

Наследник принцессы Евгении станет 11 претендентом в очереди на престол. Напомним, королева Елизавета II была коронована в 1953 году. В апреле 2021-го ей исполнится 95 лет, передает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#ребенок #елизавета ii #принцесса евгения

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