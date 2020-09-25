Ким Чен Ын сожалеет о гибели южнокорейского чиновника в море

Северокорейский лидер принес извинения властям Южной Кореи за смерть гражданина республики в Желтом море. Об этом рассказал директор Национального агентства разведки Со Хун.

Ким Чен Ын очень сожалеет, что сильно разочаровал граждан Южной Кореи во главе с их президентом Мун Чжэ Ином. Лидеры стран уже обменялись письмами, пишет агентство "Енхап".

Ранее Южная Корея заявила, что в КНДР на дежурстве убили сотрудника рыбного контроля. Позже выяснилось, что чиновника застрелили, а тело было сожжено. Сеул обвинил в произошедшем Пхеньян.