Родители российских школьников считают, что дистанционное обучение увеличивает «социальный разрыв» между детьми: отличники продолжают учиться, концентрируясь на задачах, а троечники теряют мотивацию и не успевают за более способными одноклассниками. К такому выводу пришли сотрудники Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University.

«Пандемия поставила нас в условия, когда онлайн-обучение во многих школах ограничивается отправкой в мессенджер номера параграфа для обучения с родителями. <…> Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми. Отстающие ученики просто перестанут получать знания», — цитирует РБК главу EdCrunch University Нурлана Киясова.

Более 70% родителей уверены, что учителя не имеют возможности следить за порядком во время онлайн-уроков, когда дети сильно отвлекаются. Таким образом, способные ученики продолжают получать знания на прежнем уровне, а троечникам не хватает должного внимания от преподавателей.

В дополнение к этому мешать школьникам дома могут низкая скорость интернет-соединения в некоторых российских регионах, плохая цифровая подготовленность учителей и нестабильная работа онлайн-платформ.

Бывший руководитель Центра психологической помощи «Выход есть всегда», подростковый психолог Вероника Ерофеева подтвердила, что «социальная пропасть» между отличниками и двоечниками, которые чаще всего растут в неблагополучных или малообеспеченных семьях, только растет.

«Находясь на удаленном обучении, ребенок уделяет внимание разным социальным условиям, которые есть у него дома. В квартире чисто физически может не быть условий для занятий или будут какие-то раздражающие факторы. Не говоря уже о вещах, за которые ребенку может быть стыдно перед одноклассниками», — заявила специалист.

Дети, которые растут в семьях с большим достатком, в целом лучше приспособлены к учебе, уверена Ерофеева. Психолог сослалась на личный опыт работы: ребята из обеспеченных семей впитывают новую информацию «как губки», в то время как малообеспеченные дети не могут похвастаться такой скоростью.

«Если у ребенка своя комната в многоквартирном доме или вообще свой этаж в частном доме, то ему будет комфортнее, чем ребенку, живущему в однокомнатной квартире с родителями. Те, кто успешен в социальном плане, могут заложить в ребенка целую базу знаний и способностей. Я сейчас работаю и с такими детьми: они и правда гораздо лучше усваивают знания — как губки. А у детей из бедной семьи в кадре могут даже появляться родители. В совокупности, все эти факторы оказывают мощный психологический прессинг», — добавила специалист.

Лучшим выходом из такой ситуации будет возврат детей в учебные классы школ. Если коронавирус вновь будет менять учебный план общеобразовательных учреждений, то необходимо приложить все усилия, чтобы дистанционное обучение закончилось как можно скорее, подчеркнула психолог.

Ерофеева также выразила опасения, что в будущем такую форму обучения могут оставить на постоянной основе. По мнению эксперта, это будет большой ошибкой, из-за которой многие дети могут пострадать психологически.

В опросе Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения принимало участие 15 тысяч родителей, дети которых учатся в школах.