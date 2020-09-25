Два сербских пилота погибли при крушении МиГ-21

Пилоты Военно-воздушных сил Сербии погибли при крушении самолета МиГ-21 вблизи города Лозница, сообщили в оборонном ведомстве страны.

Оба пилота выполняли летное задание. Самолет МиГ-21 упал недалеко от села Брасина. Пилоты скончались, сказано в официальном сообщении Министерства обороны Сербии. Ранение также получил местный житель, так как воздушное судно потерпело крушение рядом с жилым строением.

Военный самолет МиГ-21 приняли на вооружение ВС Югославии в 1986 году. Спустя 30 лет судно отремонтировали, а после не использовали на протяжении двух лет. Срок эксплуатации самолета продлили до 2025 года, следует из данных местных СМИ.