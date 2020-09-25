Умерла вторая участница американского реалити-шоу о похудении

Вторая за полгода участница реалити-шоу о похудении "Я вешу 300 килограммов" ("My 600-lb Life") скончалась в США.

Женщина умерла на 42-м году жизни из-за осложнений после операции по снижению веса, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.

Ранее родственники участницы шоу заявляли, что женщина идет на поправку, но ее выздоровление потребует длительного времени. На текущий момент точная причина смерти остается неизвестной. Источник уточняет, что у погибшей остались четыре дочери.

Весной 2020 года издание TMZ сообщало о смерти 49-летнего мужчины — другого участника этой же программы.

"Я вешу 300 килограммов" — реалити-шоу на американском телевидении, в котором тучные люди с весом от 600 фунтов (более 270 кг) пытаются сбросить вес до уровня здорового человека. Некоторым из участников шоу для похудения требуется хирургическое вмешательство.