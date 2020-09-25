Сбербанк одобрил рекордную для России выплату дивидендов

Акционеры Сбербанка одобрили рекордную для России выплату дивидендов в размере 422,4 млрд рублей.

Акционеры Сбербанка на годовом собрании одобрили рекордную для Российской Федерации выплату дивидендов, которая составила 422,4 млрд рублей, сообщается представителями банка.

Дивиденды за прошедший год составят 50% от чистой прибыли по МСФО. На одну такую акцию придется выплата размером 18,7 рубля. Прибыль Сбербанка за 2019 год составила 856 млрд рублей за вычетом налогов.

Сбербанк направит дивиденды держателям акций сроком до 5 октября. Предшествующий рекорд принадлежит Газпрому, выплатившему в 2019 году своим держателям бумаг 383,2 млрд рублей.