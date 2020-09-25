Политолог Джаралла: Киеву следует оставить надежды по возвращению Крыма

Крымский политолог Владимир Джаралла считает, что украинским властям следует оставить надежды по «деоккупации» Крыма. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» эксперт выразил мнение, что инициированная Киевом международная консультативно-координационная платформа по вопросу полуострова не принесет никаких результатов.

«Она будет, потому что ключевой момент здесь — деньги. А если деньги будут выделены, это будет сделано с большим удовольствием. Потому что немедленно появится большое количество паразитов, которые присосутся к подобным проектам и будут в них работать. По поводу его эффективности можно сказать примерно то же самое, как и обо всем остальном, что делает Украина», — утверждает политолог.

Ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что Крым невозможно вернуть силовым путем. По его словам, необходимо продолжать активное сотрудничество с мировыми лидерами и усиливать санкции против России. Последние, продолжил Кривонос, призваны поставить Москву перед выбором: отдать Крым или «остаться без штанов».

На международную платформу для обсуждения ситуации с Крымом, по заявлению украинских властей, планируется привлечь представителей от Великобритании, Франции, Германии и США. На днях президент Украины Владимир Зеленский в переговорах с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем сообщил, что в дискуссии должны быть подняты вопросы о соблюдении прав человека в Крыму и «в целом возвращение территории».

Зеленский поблагодарил Борреля за признание Крыма украинскимhttps://t.co/vSPZHHj5MG#Крым pic.twitter.com/dw2HjEPKvU — Cобытия дня в России (@smnewsru) September 22, 2020

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.