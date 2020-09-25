Всемирный экономический форум ищет новую площадку

Давос не примет Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2021 году, мероприятие вернется на свою традиционную площадку в 2022 году. Об этом говорится в письме основателя и президента ВЭФ Клауса Шваба, опубликованном в газете Davoser Zeitung.

Он попросил всех жителей Давоса отнестись с пониманием к переносу саммита и заявил, что участники ВЭФ соберутся в городе в январе 2022 года. При этом после возвращения форума в Давос его посещаемость придется сократить, отметил Шваб. Он также добавил, что был бы признателен, если бы вдоль набережной больше не арендовали магазины.

Официальной информации о том, где будет проходить ВЭФ в следующем году, пока нет. Как пишет Davoser Zeitung, среди площадок для проведения ВЭФ в 2021 году рассматриваются города Лугано, Бюргеншток и Цюрих.

ВЭФ-2021 изначально был запланирован на конец января будущего года, однако из-за ситуации с коронавирусом саммит перенесли на начало лета. Давос принимал ВЭФ на протяжении 50 лет.