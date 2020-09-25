Горбачев назвал роль России в современной геополитике

Россия способна предотвратить новую холодную войну между США и Китаем с помощью дипломатии. Такое мнение экс-президента СССР Михаила Горбачева приводит японская газета Asahi Shimbun.

Бывший политик считает, что и без того напряженные отношения Пекина и Вашингтона усугубила пандемия коронавируса. Москва, по мнению Горбачева, способна выступить в качестве посредника и примирить стороны.

«Сегодня для России было бы разумно вернуться к новому политическому мышлению и поставить своей целью дипломатическим путем предотвратить биполярный конфликт между США и Китаем», — цитирует Горбачева издание.

Эффективность принципа «нового мышления» он проиллюстрировал личными дипломатическими успехами. В конце 1980-х СССР и США впервые сумели договориться о сдерживании своих ядерных амбиций, что значительно снизило мировую напряженность.

Сегодня отношения Китая и США далеки от дружественных: страны ведут торговые войны и находятся в серьезных разногласиях в вопросе борьбы с коронавирусом и по статусу Гонконга.

В начале 2020 года Дональд Трамп вместе с союзниками обвинил власти Пекина в неспособности сдержать вирус COVID-19. Китай расценил критику администрации как расистскую попытку уклониться от ответственности за распространение пандемии в США, где из-за коронавируса количество смертей превышает 200 тысяч.

В преддверии выборов 2020 года Трамп призвал избирателей поддержать его агрессивную политику по отношению к Китаю. Лидер США, не вдаваясь в подробности, заявил, что в случае избрания Джо Байдена Китай овладеет Америкой.