16:14 25 Сентября 2020Политика
Замглавы МИД РФ указал на незаконность пребывания войск США в Сирии
Войска Соединенных Штатов Америки находятся на территории Сирии незаконно, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.
Американцы откровенно грабят сирийские города, находясь в государстве незаконно, передает Федеральное агентство новостей слова Вершинина, сказанные в беседе с ТАСС. По его словам, расхищение нефтяных запасов Сирии является неприемлемым. Замглавы МИД РФ указал также на незаконность оккупации территории Ат-Танф.
Москва контактирует с Вашингтоном, стремясь к урегулированию ситуации, а не разногласиям, подчеркнул Вершинин. Он уточнил, что Россией используются военно-дипломатические линии для донесения до американцев своей позиции и ознакомления с подходами США.