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16:14   25 Сентября 2020
Политика

Замглавы МИД РФ указал на незаконность пребывания войск США в Сирии

Замглавы МИД РФ указал на незаконность пребывания войск США в Сирии

Войска Соединенных Штатов Америки находятся на территории Сирии незаконно, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.

Американцы откровенно грабят сирийские города, находясь в государстве незаконно, передает Федеральное агентство новостей слова Вершинина, сказанные в беседе с ТАСС. По его словам, расхищение нефтяных запасов Сирии является неприемлемым. Замглавы МИД РФ указал также на незаконность оккупации территории Ат-Танф.

Москва контактирует с Вашингтоном, стремясь к урегулированию ситуации, а не разногласиям, подчеркнул Вершинин. Он уточнил, что Россией используются военно-дипломатические линии для донесения до американцев своей позиции и ознакомления с подходами США.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #сирия #вершинин

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