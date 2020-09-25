Замглавы МИД РФ указал на незаконность пребывания войск США в Сирии

Войска Соединенных Штатов Америки находятся на территории Сирии незаконно, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин.

Американцы откровенно грабят сирийские города, находясь в государстве незаконно, передает Федеральное агентство новостей слова Вершинина, сказанные в беседе с ТАСС. По его словам, расхищение нефтяных запасов Сирии является неприемлемым. Замглавы МИД РФ указал также на незаконность оккупации территории Ат-Танф.

Москва контактирует с Вашингтоном, стремясь к урегулированию ситуации, а не разногласиям, подчеркнул Вершинин. Он уточнил, что Россией используются военно-дипломатические линии для донесения до американцев своей позиции и ознакомления с подходами США.