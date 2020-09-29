Крах иллюзий: Украина рискует рассориться с Евросоюзом и США из-за денег

Политикой европейских и американских союзников недовольны в Верховной раде: депутат Андрей Деркач заявил, что США и ЕС должны вернуть деньги, выведенные из страны якобы для проведения реформ на Украине.

«Всего 13 миллиардов [долларов — прим. ред.] наших денег выведено и работает в юрисдикции США. А у нас клянчат три миллиарда у Международного валютного фонда и 600 у этого, с позволения сказать, Борреля Жозепа. То есть нам должны, а не мы должны», — сказал парламентарий в эфире телеканала «112 Украина».

Отношения Украины с Западом обострились. Надежд на благополучную евроинтеграцию все меньше и меньше, а требования Евросоюза к стране растут. 22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встретился с президентом Владимиром Зеленским. Речь шла о подготовке саммита Украины и Евросоюза, но Зеленский поднял вопрос финансовой помощи Киеву. Боррель ответил жестко и отнюдь не дипломатично.

«Как я сказал президенту, Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат», — сказал Боррель, чьи слова были приведены в первоначальной версии отчета на сайте ЕС, а позже стерты из документа.

При этом Украина рассчитывает получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда, еще один миллиард долларов от Всемирного банка и более миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС, отмечал глава Минфина страны Сергей Марченко.

Будет ли развиваться конфликт Запада и Украины?

Вероятно, взаимные финансовые и политические претензии ЕС и Украины будут и дальше нарастать, ухудшая союзнические отношения. Сложившуюся ситуацию научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин называет «крахом иллюзий с двух сторон». Украинские власти, ориентированные на евроинтеграцию, полагали, что после «заигрывания» с Западом в страну хлынут реки иностранных инвестиций и Украина разбогатеет, станет преуспевающей страной — настоящей частью Западного мира. Но этого не произошло.

«Запад не помог даже члену ЕС Греции с ее государственным долгом, а Украине и подавно. Украинские власти думали, что смогут сыграть на антироссийской политике [ради евроинтеграции — прим. ред.]. Не получилось. Запад тоже расстроен: инвестиции в Украину оказались проворованными [украинскими чиновниками — прим. ред.]. Запад хотел сделать из Украины эффективный инструмент сдерживания России и пример для подражания для других стран из зоны влияния России. А Украина, напротив, стала антипримером. Беларусь смотрит, другие страны наблюдают и не хотят такого, как на Украине», — объяснил политолог в комментарии «Политике Сегодня».

Западный менталитет сугубо рациональный, то же самое относится и к политике инвестирования. Если западные партнеры Украины вложили в страну деньги, то они должны не только их вернуть, но и получить выгоду — финансовую или политическую.

«Они не филантропы, а бизнесмены. Около пяти миллиардов долларов было потрачено на Украину. Получается, что неэффективно. На финансовый вопрос накладывается двустороннее разочарование. Чем больше это будет усугубляться, тем больше Запад будет уставать, а Украина метаться между двух сторон — то ли к Западу, то ли к России. Киеву это будет уроком в построении своей внешней политики», — говорит научный сотрудник РАН.

Украинская евроинтеграция под вопросом?

В 2014 году Украина и Евросоюз подписали соглашение о свободной торговле, но дальше экономического сотрудничества евроинтеграция не пошла. ЕС предлагает Украине «особый статус», не более. МИД Украины недоволен: страна шесть лет борется за право быть членом Евросоюза и НАТО — эти цели даже закреплены в конституции страны.

Пока Киев не может рассчитывать даже на статус кандидата на вступление в Евросоюз. Но и те страны, что являются кандидатами, в состав ЕС приглашать не спешат: Северная Македония, Албания, Сербия, Турция и Черногория ждут членства в ЕС от десяти до 20 лет. Скорее всего, Украине придется ждать еще больше.

«В далеком будущем, может быть, Украина станет членом ЕС, но не в течение ближайших 20 лет. Менталитет у страны другой. Например, Турцию взяли в НАТО — и Турция прекрасно понимает, что Запад ее использует как инструмент, а в ЕС ее не берут. Цивилизационно страна другая, с другим менталитетом. Националистическая политика [Реджепа Тайипа] Эрдогана — это показатель краха ожиданий по поводу интеграции в Евросоюз», — приводит пример Блохин.

Сербия тоже рассчитывает на вступления в Евросоюз, но Запад не одобряет ее симпатий к России, говорит политолог.

Пока евроинтеграционные процессы на Украине будут заморожены, полагает сотрудник РАН. Этот вопрос, кроме прочего, упирается в разность культурной, цивилизационной идентичности западных стран и Украины.

«Похожа Украина на Запад? Не похожа. Это не западная страна, хоть и хочет такой быть. Это часть Европы, но не часть Запада. Белоруссия, Украина и Россия — это братские народы», — заключил Блохин.

Аналогичного мнения придерживаются украинские сторонники интеграции с Россией. Их аргументы таковы: соглашение об ассоциации с Евросоюзом противоречит географическому положению страны, ее экономическим и культурным интересам.

Эксперты Киевского центра политических исследований и конфликтологии предупреждали о незащищенности национального производства, спекулятивных инвестициях из ЕС и сокращении поставок украинских товаров на европейские рынки. О том, как подражание Евросоюзу может привести Украину к деградации, ранее рассказывал политолог Андрей Окара.