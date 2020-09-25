Односельчане уборщицы Удгодской удивились ее выдвижению на Нобелевскую премию

Журналисты газеты «Московский комсомолец» выдвинули на Нобелевскую премию мира кандидатуру уборщицы Марины Удгодской, которая ранее победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области. В приемной администрации новости удивились.

«Она вступит в полномочия с 1 октября. Ее? На Нобелевскую премию выдвинули? Я вас с интересом слушаю…» — удивились собеседница ПС.

В Костромской области местная жительница Марина Удгодская, которая работала уборщицей в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района pic.twitter.com/m6kG7c6evQ — Известия (@izvestia_ru) September 25, 2020

Как объяснили журналисты, выдвижение Удгодской было экспериментом. Его цель — проверить, насколько сложно номинировать человека на столь престижную награду.

«За неделю все уляжется, и все будет хорошо, и про Нобелевскую премию забудут. Уверена», — верят в скоротечность всемирной славы в Повалихино.

Эксперимент оказался удачным. Регистрация не заняла много времени, а подтверждение пришло мгновенно. Журналисты объяснили свой выбор тем, что Удгодская доказала всему миру, что «именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление». На работе за коллегу рады.

«Обрадовали. По крайне мере, хоть на выходных рассмешили», — игриво ответили корреспонденту «Политики Сегодня» в администрации Повалихинского сельского поселения.

До победы на выборах главы Марина Удгодская четыре года работала уборщицей в здании администрации. В беседе с изданием «Подъем» она рассказала, что попросту растерялась от результатов голосования. Кроме того, она заявила, что выдвигалась на выборы не по своему желанию, а по просьбе прежнего главы поселения Николая Локтева.

«Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним [Локтевым] и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота», — отметила Удгодская.

Локтев, в свою очередь рассказал, что расстроился проигрышу, однако пообещал, что будет помогать новой главе поселения.

За Удгодскую проголосовали 84 человека, а за Локтева — 46. До вступления в должность, 1 октября, она собирается продолжать работать по профессии.

Глава ЦИК Элла Памфилова не увидела нарушений на выборах. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она подчеркнула:

«Она [Марина Удгодская] созналась в том, что являлась техническим кандидатом, но никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, односельчане за нее проголосовали, она не ожидала этого, как уборщица».

Ранее «Политика Сегодня» составила список выдвинутых претендентов на Нобелевскую премию. В нем оказались президент США Дональд Трамп, российский лидер Владимир Путин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, блогер Алексей Навальный, экоактивистка Грета Тунберг и другие.