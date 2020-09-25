15:39 25 Сентября 2020Политика
Законопроект об изменении МРОТ вступит в силу с 2021 года
Российское правительство одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такое сообщение появилось на официальном сайте кабмина.
Правительство РФ рассмотрело законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума. Предлагалось ввести эти изменения в действие в 2021 году. Проекты одобрили, а решения опубликовали на сайте правительства.
По итогам заседания кабмина законопроект вступит в силу с 2021 года.