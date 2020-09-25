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15:39   25 Сентября 2020
Политика

Законопроект об изменении МРОТ вступит в силу с 2021 года

Законопроект об изменении МРОТ вступит в силу с 2021 года

Российское правительство одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такое сообщение появилось на официальном сайте кабмина.

Правительство РФ рассмотрело законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума. Предлагалось ввести эти изменения в действие в 2021 году. Проекты одобрили, а решения опубликовали на сайте правительства.

По итогам заседания кабмина законопроект вступит в силу с 2021 года.

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Автор: Яна Либерман
#мрот #камбин #законопроект 2021

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