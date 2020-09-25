Законопроект об изменении МРОТ вступит в силу с 2021 года

Российское правительство одобрило законопроект об изменении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Такое сообщение появилось на официальном сайте кабмина.

Правительство РФ рассмотрело законопроект об изменении МРОТ и прожиточного минимума. Предлагалось ввести эти изменения в действие в 2021 году. Проекты одобрили, а решения опубликовали на сайте правительства.

По итогам заседания кабмина законопроект вступит в силу с 2021 года.