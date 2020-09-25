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15:37   25 Сентября 2020
Происшествия

Отдел прокуратуры по вопросам терроризма расследует поножовщину в Париже

Отдел прокуратуры по вопросам терроризма расследует поножовщину в Париже

Отдел прокуратуры по вопросам терроризма занимается расследованием нападения у бывшей редакции французского журнала Charlie Hebdo.

Правоохранители возбудили дело о покушении на убийство, связанном с терроризмом, передает агентство "Франс Пресс". Ранее полиция Парижа расследовала дело как покушение на убийство.

Поножовщина произошла 25 сентября. Пострадали три человека. Злоумышленник скрылся с места преступления. Правоохранители разыскивают преступника. Они просят местных жителей проявить бдительность.

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Автор: Кристина Мокроусова
#франция #париж #charlie hebdo #поножовщина

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