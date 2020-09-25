15:37 25 Сентября 2020Происшествия
Отдел прокуратуры по вопросам терроризма расследует поножовщину в Париже
Отдел прокуратуры по вопросам терроризма занимается расследованием нападения у бывшей редакции французского журнала Charlie Hebdo.
Правоохранители возбудили дело о покушении на убийство, связанном с терроризмом, передает агентство "Франс Пресс". Ранее полиция Парижа расследовала дело как покушение на убийство.
Поножовщина произошла 25 сентября. Пострадали три человека. Злоумышленник скрылся с места преступления. Правоохранители разыскивают преступника. Они просят местных жителей проявить бдительность.