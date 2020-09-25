Усилия Асада позволили сирийцам вернуться в район Аль-Тадамун

Сирийский лидер Башар Асад восстанавливает страну после боевых действий, передавая отреставрированные дома их владельцам, пишут СМИ.

Жители сирийского района Аль-Тадамун начали возвращаться в свои дома, покинутые из-за войны, передает Федеральное агентство новостей слова губернатора Дамаска Аделя аль-Улаби. Граждане занимаются вывозом мусора и обломков с придомовых территорий, а сотрудники госслужб расчищают улицы района.

Число домов, пригодных для проживания, на юге Аль-Тадамуна возросло до 80%. Ранее население района состояло из 20 тысяч сирийских семей, которые были расселены по другим городским кварталам. Накануне совет провинции разрешил свыше 500 семьям вернуться в свои дома на территории Аль-Тадамуна.