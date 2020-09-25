Facebook отразил кибератаку Китая на президентские выборы США

Представители Facebook заявили об удалении цепочки поддельных учетных записей и страниц, нацеленных на подрыв президентских выборов США. Подозрения в организации кампании по дезинформации американских избирателей легли на Китай, сообщает The Independent. Представители соцсети подчеркнули, что направленная на Америку атака оказалась безуспешной, так как не привлекла внимание большой аудитории.

В американском сегменте Facebook появились публикации как в поддержку, так и против кандидатов в президенты Пита Буттиджича, Джо Байдена и президента Дональда Трампа. Facebook не склонен напрямую обвинять власти Китая. Специалисты утверждают, что создатели фейковых аккаунтов скрывали свое местоположение с помощью виртуальных частных сетей.

В минувший вторник ФБР и Министерство внутренней безопасности предупредили о возможной кибератаке и попытках смутить американских избирателей в соцсети с помощью поддельных аккаунтов. В свою очередь, представители американской разведки еще в прошлом месяце предупредили о продолжающихся попытках вмешательства в выборы 2020 года якобы со стороны Китая, России и Ирана.

Главный сотрудник контрразведки Америки Уильям Еванина (William Evanina) еще в августе предупреждал о желании Пекина видеть 46-ым президентом США главного оппонента нынешнего главы Белого дома – демократа Джозефа Байдена. Соответствующее предостережение было изложено в публичном отчете, где также говорилось о попытках Китая расширить свое политическое влияние.

Вопреки заявлению директора ФБР Криса Рэя, на слушаниях Конгресса на прошлой неделе говорилось о том, что главная угроза американским выборам якобы исходит от России.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter это заявление парировал – по его мнению Китай выглядит гораздо опаснее.

Представители Facebook заявили, что киберпреступники также сосредоточились на атаках региона Юго-Восточной Азии. Они продвигали интересы Пекина в Южно-Китайском море, Гонконга, выражали поддержку президенту Филиппин Родриго Дутерте и прочили победу его дочери на президентских выборах 2022 года. А также критиковали Rappler — независимую новостную службу на Филиппинах.

Посты также были посвящены местным новостям и событиям, включая внутреннюю политику, действия армии против террористов, находящийся на рассмотрении законопроект о борьбе с терроризмом, критике коммунизма, молодежных активистов и оппозицию, сообщает компания.

Конфликт между США и Китаем начался в 2018 году, когда Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая». После чего лидеры стран перешли к повышению пошлин на товары и введению санкций.

В 2020 году Трамп принял решение запретить на территории США приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance.