Собянин пообещал не штрафовать гуляющих пожилых москвичей

Посещающие магазины, аптеки и прочие общественные места москвичи, в том числе и пожилые, должны надевать защитные маски и перчатки, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Нарушающие масочный и перчаточный режим в местах общего пользования жители Москвы могут столкнуться с отказами в обслуживании или штрафами, отметил мэр столицы. Тем не мене пожилые люди, вышедшие на улицу в целях прогулки или занятия спортом, не будут наказываться штрафом, отметил Собянин. По его словам, силовикам уже было направлено распоряжение, согласно которому меры ответственности к пожилым лицам применяться не будут.

Пожилым москвичам стоит взять отпуск или перейти на дистанционный режим работы ввиду ситуации с коронавирусом нового типа, ранее заявил мэр Москвы в своем блоге.