Жители американской Свастики отстояли историческое название перед BLM

Небольшой городок в американском штате Нью-Йорк отстоял право носить неоднозначное название. Еще с 1900-х годов поселение обозначается словом, которое с санскрита переводится, как «удача» и «благополучие», однако для большинства людей в мире ассоциируется лишь со злом.

Город солнца

Город Свастика находится примерно в 450 километрах от Нью-Йорка. Отсюда в небольшое путешествие по родному штату отправился Майкл Алкамо. Житель «большого яблока» находился неподалеку от массовых захоронений американских солдат, которые погибли в годы Второй мировой войны, когда заметил указатель на Свастику, сообщает местное издание местное издание Adirondack Daily Enterprise.

«Вы попадаете в город Свастика, само название которого символизирует нетерпимость, ненависть и тиранию нацистского режима, за победу над которым эти храбрые американцы отдали свои жизни. В этом нет никакого смысла. Это бесчестит их жертву. Пришло время придумать другое название для трассы Свастики и самого города», — пишет Алкамо в письме к городскому управлению.

Рассматривать просьбу американца взялся совет Блэк-Брука – города, под управлением которого находится Свастика. Все четыре советника единогласно выступили против смены названия. Adirondack Daily Enterprise сообщает, что некоторые участники встречи, по-видимому, были оскорблены просьбой Алкамо и выразили решительное несогласие с предложением отказаться от наименования.

«Мы сожалеем, что люди, не знакомые с историей нашего сообщества, не знающие истории нашего района, оскорбляются, когда видят название», — заявил городской инспектор Джон Дуглас.

Майкл Алкамо остался недоволен решением городского совета Блэк-Брука:

«Я не ожидал такого быстрого и единогласного голосования, которое отклонит мое предложение», — цитирует американца издание New York Post.

Историческая справка

Город, вокруг которого разгорелся спор, получил свое название задолго до начала Второй и даже Первой мировой войны. New York Post утверждает, что название Свастика было выбрано из списка, предоставленного федеральным правительством еще в 1913 году. До этого местечко называлось Гудрич Милл (Goodrich Mill).

Историк и публицист Константин Залесский в комментарии «Политике Сегодня» заметил, что свастика, как символ, существует уже около семи тысяч лет. Изначально этот знак считался священным в буддизме, иудаизме и многих других духовных учениях.

«Режим Третьего Рейха просто забрал себе этот древний символ. Сейчас у некоторых индийских пароходных компаний до сих пор сохранилась эмблема с этим знаком. Что касается США, там не существует официального запрета на нацистскую символику, только если это не открытая пропаганда. Американцы сами отстаивают такую точку зрения. Они утверждают, что это и есть демократия, так они трактуют свободу», — заявил специалист.

Залесский объяснил, что многие исследователи древнего символа настаивают на его правильной трактовке. Нацистская Германия «извратила» знак в прямом и переносном смыслах, ведь традиционная свастика повернута в противоположную сторону, чем изображение на фашистских знаменах.

«Таким образом, по древнему символу, который символизировал в общем светлые и яркие стороны жизни, был нанесен непоправимый урон. Нацисты подорвали "авторитет" этого знака, и теперь, думаю, у 99% населения Земли он ассоциируется с режимом Адольфа Гитлера», – посетовал историк.

Темная ярость

В контексте непрекращающихся протестов Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих важны» — англ.) жители мирной Свастики могут оказаться в незавидном положении, уверен Константин Залесский. Активисты движения выступают против любых проявлений расизма, включая нацистский режим.

Некоторые афроамериканцы поджигают старые флаги Конфедератов, а движущей силой BLM являются антифа — левое экстремистское антифашистское движение, которое наиболее активно во время различных политических конфликтов.

«В основе этих протестов лежит как раз снос памятников видных политических и общественных деятелей, которые имели хоть какое-то отношение к расизму и уничтожению этнических меньшинств. С городом Свастика здесь все должно быть понятно. Горожанам гораздо проще отказаться от своей позиции и сменить название, чтобы в дальнейшем жить мирно. В любом случае, поменять название один раз лучше, чем объяснять каждому встречному то, что здешняя свастика не имеет отношения к нацизму», — подытожил собеседник «Политики Сегодня».

В этой части жителям Нью-Йорской Свастики стоит последовать примеру штата Колорадо: местные жители в апреле 2019 года проголосовали за переименование поселения «Акры Свастики» (Swastika Acres) в «Старые вишневые холмы» (Old Cherry Hills). Такое имя городку было дано потому, что раньше там находилась штаб-квартира компании Denver Land Swastika Company.

Напомним, протесты Black Lives Matter захлестнули США после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.