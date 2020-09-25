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15:13   25 Сентября 2020
Общество

Петербургские крыши оборудуют видеонаблюдением

Петербургские крыши оборудуют видеонаблюдением

Обсуждение принятых управляющими организациями мер по недопущению доступа людей на чердаки и крыши прошло в жилищном комитете Санкт-Петербурга.

Участники заседания решили, что ведомственных инструкций недостаточно для запрета незаконного бизнеса и его активной рекламы, рассказали в Смольном. За последние два года в 11 районах Северной столицы были смонтированы системы контроля управления доступом.

Вице-губернатор Николай Бондаренко поручил администрациям районов привлечь охрану и проверять крыши и чердаки. Также он приказал проработать вопрос установки систем видеонаблюдения и контроля доступа на чердаки.

Глава города Александр Беглов ранее призвал усилить ответственность за проникновение на крыши городских зданий. Он сообщил, что создаст рабочую группу для изучения этой проблемы, передает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#крыша #беглов #видеонаблюдение

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